Ген депрессии нашли у европейцев ученые из Новосибирска

Ученые из Новосибирска обнаружили у европейцев ген, ответственный за развитие депрессии.
По сообщениям СМИ, специалисты смогли «идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии».
По мнению экспертов, вклад генотипа человека в развитие депрессии сравним с шизофренией.
При этом для шизофрении ранее было обнаружено несколько десятков генов, тогда как для депрессии на данный момент не установлено ни одного.
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