Ген депрессии нашли у европейцев ученые из Новосибирска

Ученые из Новосибирска обнаружили у европейцев ген, ответственный за развитие депрессии.

По сообщениям СМИ, специалисты смогли «идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии».

По мнению экспертов, вклад генотипа человека в развитие депрессии сравним с шизофренией.

При этом для шизофрении ранее было обнаружено несколько десятков генов, тогда как для депрессии на данный момент не установлено ни одного.