Гигантская «картофелина» неумолимо движется к Земле

Время от времени на нашу Землю падают различные космические тела. Они бывают гигантскими и совсем маленькими, безопасными и смертельными. Их называют падающими звездами или метеоритами.

Накануне 15-метровый астероид 2012 ТС4 подлетел к Земле на расстояние почти 2 млн километров и в ближайшие три дня продолжит сближение.

Ученые уже рассчитали его точную траекторию полета. Согласно их данным, космический осколок пролетит всего в 44,88 тысячах километров от планеты, его диаметр составляет 40 метров. Удалось узнать и день «Х». Это произойдет 12 октября утром.

Астрофизики также отметили, что скорость, с которой астероид приближается к Земле, равна 27,54 тысяч километров в час. Данный космический объект сравнительно небольшой, однако единственный, который окажется в непосредственной близости. Теоретически возможно столкновение с орбитальными спутниками.

Своими формами 2012 ТС4 напоминает гигантскую картофелину. Однако людям небесное тело не угрожает.

Ранее 9 октября мимо Земли успешно пролетел «двойник» челябинского метеорита. Астероид 2017 TB1, диаметр которого может достигать 67 метров, пролетел на расстоянии чуть более 13 миллионов километров, что эквивалентно 34 дистанциям между Луной и Землей.