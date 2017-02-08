Гигантская суперземля потерялась в Солнечной системе

Ученые выразили уверенность в том, что в Солнечной системе должна находиться еще одна массивная планета, которая похожа Землю, но существенно больше по размерам.

По оценкам ученых, предполагаемая орбита пролегает за орбитой Нептуна, приблизительно в 150 млрд километров от нашей планеты.

Период ее обращения вокруг далекого светила составляет, по первичным оценкам, около 10 тысяч лет.

Суперземля вошла и в популярные эзотерические представления, получив имя Немезида.

Предположительно, из-за влияния Немезиды на Землю и населяющих ее существ обрушиваются катастрофы космических масштабов.