Гигантская суперземля потерялась в Солнечной системе

Ученые выразили уверенность в том, что в Солнечной системе должна находиться еще одна массивная планета, которая похожа Землю, но существенно больше по размерам.
По оценкам ученых, предполагаемая орбита пролегает за орбитой Нептуна, приблизительно в 150 млрд километров от нашей планеты.
Период ее обращения вокруг далекого светила составляет, по первичным оценкам, около 10 тысяч лет.
Суперземля вошла и в популярные эзотерические представления, получив имя Немезида.
Предположительно, из-за влияния Немезиды на Землю и населяющих ее существ обрушиваются катастрофы космических масштабов.
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