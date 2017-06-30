Гигантский космический объект приближаются к Земле

В 2022 году космическое тело окажется на минимальном расстоянии от Земли и может с ней даже столкнуться.
Комета, имеющая название Энке, имеет диаметр около двух километров. Однако специалисты допускают возможность того, что траектория движения вышеуказанного объекта может измениться, пишет портал riafan.ru.
Ранее ученый Дэвид Мид сделал сенсационное заявление о том, что октябре 2017 года планета Нибиру поразит Землю.
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