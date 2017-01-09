Гигантскую ледяную башню нашли на Плутоне

В США ученые NASA обнаружили на Плутоне гигантскую ледяную башню Penitentes.
Как сообщают СМИ, высота объекта составляет приблизительно около пяти метров. Объект состоит из нескольких видов пород, а ландшафт схож с земным.
Специалисты выдвигают предположения, что Penitentes мог образоваться из-за регулярных атмосферных осадков в виде фторида калия.
Таким образом, само существование ледяной башни говорит о том, что на планете якобы есть вода, передает наш сайт.
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