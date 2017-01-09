Гигантскую ледяную башню нашли на Плутоне

В США ученые NASA обнаружили на Плутоне гигантскую ледяную башню Penitentes.

Как сообщают СМИ, высота объекта составляет приблизительно около пяти метров. Объект состоит из нескольких видов пород, а ландшафт схож с земным.

Специалисты выдвигают предположения, что Penitentes мог образоваться из-за регулярных атмосферных осадков в виде фторида калия.

Таким образом, само существование ледяной башни говорит о том, что на планете якобы есть вода, передает наш сайт.