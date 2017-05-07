Гигантскую трещину нашли в Антарктиде — ученые

Ученые нашли большую трещину в антарктическом шельфовом леднике Ларсена.
Геологи ведут мониторинг трещины в течение нескольких лет, но разлом резко вырос в декабре прошлого года на 12 миль (около 20 км).
В январе трещина продвинулась еще на 10 км в течение двух недель. Отмечается, что, по состоянию на 1 мая 2017 года, появилась новая трещина.
Исследователи резюмируют, целостность ледяного шельфа становится все более неустойчивой, пишет riafan.ru.
Фото: pixabay.com
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