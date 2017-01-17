Гигантскую волну обнаружили на Венере

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 11:45

Ученые из Японии в 2015 году запустили на орбиту планеты научный зонд «Акацуки», который смог обнаружить  необычное явление в атмосфере Венеры, которое похоже на гигантскую волну.

Как считают эксперты,  волна возникает при прохождении газовых потоков над горной местностью планеты.

Стоит отметить, что такие явления исследователям удавалось обнаруживать и ранее.

Известно, что станцию Akatsuki японские специалисты запустили 21 мая 2010 года с космодрома Танегасима для обнаружения следов вулканической активности на Венере.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 11:45
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