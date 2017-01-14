Главную причину старения обнаружили ученые

Исследователи из США выяснили основной фактор старения клеток. Речь идет о протеиновом веществе TZAP.
Данный белок определяет максимум длины теломер, позволяющий клеткам размножаться. Замедление темпов сокращение теломер зависит от увеличения длительности жизни.
Теломеры обладают функциями защиты. С рождения человека они уменьшаются по величине. Их уменьшение происходит в 2 раза относительно зрелого возраста, три раза относительного преклонного. Биологи считают, что это одна из причин старения человека, передает наш сайт.
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