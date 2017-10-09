Главные тайны сексуального влечения раскрыли ученые

Листья упали, и из нашего северного края окончательно ушла романтика. Хотя вот у настоящих чувств нет времени года, с любимым человеком всегда хочется быть рядом. Почему в нас просыпается животный инстинкт? Что же такое сексуальное влечение и зачем природа наградила им живые существа? В чем секрет и причины его возникновения?

Ученые накануне рассказали, что есть несколько причин, по которым у людей возникает желание заняться сексом с другим человеком. Это инстинкт, который заставляет человека оставить после себя потомство. Как понять, что это «человек ваш»?

Нейробиолог Эрик Хазелтайн в журнале Psychology Today прокомментировал результаты своего исследования. Он отметил, что для человека очень важна симметрия лица и тела. Это расценивается как признак здоровья и «хороших» генов.

Оказалось, люди выбирают подходящего партнера по запаху. Так, в ходе эксперимента женщины неосознанно предпочитали футболки мужчин с наиболее симметричными чертами лица. По лицу, кстати, можно еще понять характер человека и определить есть ли у него какие-то недуги или болезни.

Добавим, что важен еще и слюнообмен. Его химический состав точнее. С помощью нее парнеры выявляют свою совместимость. Тем самым мозг человека проверяет, насколько иммунная система сексуального партнера отличается от его собственной. Такие различия дают наибольшую гарантию того, что дети будут более устойчивы к заболеваниям, пишут РИА Новости.