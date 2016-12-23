Глобальное потепление: 2016 год признан аномальным

Метеорологи заявили, что 2016 год будет самым тёплым на Земле за всё время научных наблюдений, начиная с 1880-х годов.
Согласно данным первых 11 месяцев текущего года, средняя температура на планете поднялась вследствие аномального природного явления Эль-Ниньо.
Кроме того, большое влияние на климат оказывает повышение уровня двуокиси углерода в атмосфере Земли.
Ученые отмечают, что средняя годовая температура в нынешнем году, вероятнее всего будет на 1,2 градуса по Цельсию выше, чем подобные показатели второй половины 19 века.
К слову, наибольший скачок температуры сейчас наблюдается в Арктике, информирует портал наш сайт.
Читайте также
- Ученые рассказали, какие продукты сохранят молодость 0 21.Дек
- Новогодняя диета: как избавиться от лишних килограммов? 0 22.Дек
- Древние люди не использовали огонь и ели сырое мясо 0 20.Дек
- Ученые обнародовали список животных, которые лечат людей 0 20.Дек
- Ученые рекомендуют больше думать о смысле жизни 0 20.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
-
Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
-
Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
-
Иван
все по делуЧитать статью
-
first state
ТВАРИ!!!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий