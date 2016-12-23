Глобальное потепление: 2016 год признан аномальным

Метеорологи заявили, что 2016 год будет самым тёплым на Земле за всё время научных наблюдений, начиная с 1880-х годов.

Согласно данным первых 11 месяцев текущего года, средняя температура на планете поднялась вследствие аномального природного явления Эль-Ниньо.

Кроме того, большое влияние на климат оказывает повышение уровня двуокиси углерода в атмосфере Земли.

Ученые отмечают, что средняя годовая температура в нынешнем году, вероятнее всего будет на 1,2 градуса по Цельсию выше, чем подобные показатели второй половины 19 века.

К слову, наибольший скачок температуры сейчас наблюдается в Арктике, информирует портал наш сайт.