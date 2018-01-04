Глобальное потепление набирает обороты – прогноз

Глобальное потепление климата замечает каждый из нас. С каждым годом температура существенно повышается, особенно зимой. Вспомните, какие суровые морозы были раньше: сейчас мы наблюдаем зимы с лужами, весна наступает с опозданием, а лето практически не видим из-за дождей. Что происходит?

Климатологи и исследователи говорят, что резкое изменение климата связано с повышенной влажностью в атмосфере, сообщает МИР 24 со ссылкой на IOPscience. На сегодняшний день влажность воздуха возросла на 15%.

Из-за того, что влажность в атмосфере повышенная и в ней много жидкости, температура воздуха повышается. Такой природный катаклизм влияет на самочувствие человека, в такой среде он чувствует себя некомфортно, это касается и растений.

Специалисты обращают внимание на то, что со временем мы столкнемся с еще более худшими условиями для жизни. А в некоторых регионах они будут просто невыносимы. Климатическая температура превысит нормальные значения на несколько градусов уже к концу этого столетия.

Проблема глобального потепления всегда носила какой-то мифический характер, но сейчас она вполне осязаема. Пора задуматься о будущем человечества!