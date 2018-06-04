Глобальное потепление угрожает жизни 50% животных и растений

Британские и австралийские климатологи опубликовали отчет о риске сокращения популяции животных, насекомых и растений во время глобального потепления. Они выяснили, что, если температура повысится не на 2, а на 1,5 градуса, сократится риск потерять 50% популяции разных видов.

Разница даже в полградуса может нанести серьезный урон биоразнообразию планеты. Климатологи подсчитывали риск изменения общей температуры в 1,5 и 2 градуса к 2100 году. Они изучили 115 тыс. видов растений и птиц, млекопитающих и других, в том числе 31 тыс. видов насекомых, которые раньше не рассматривались в подобном анализе, сообщает «N+1».

Оказалось, что, если температура на Земле повысится не на 2 градуса, а только на 1,5, это значительно снизит смертность. Количество видов, популяция которых уменьшится вдвое, при росте температуры на 1,5 градуса (по сравнению с двумя градусами) снизится до 6% для насекомых, 8% для растений и 4% для позвоночных (по сравнению с 12, 16 и 8 процентами соответственно).

Также было установлено, что при повышении средней температуры на 3 градуса половину популяции потеряют уже 50% всех изученных видов насекомых, что нанесет огромнейший вред экосистеме.

По информации издания, количество летающих насекомых на последние 27 лет снизилось на 76%.