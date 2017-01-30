ГМО безвредно для здоровья человека — ученые

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 21:45

Группа ученых из США утверждает,  что продукты с ГМО положительно влияют на организм человека. Эксперты проанализировали заключения 80 экспертов и более тысячи научных разработок, в которых есть комментарии.

Согласно их докладу, на текущий момент есть два вида продуктов с таким добавками, одни из них устойчивые к насекомым, а другие к гербицидам. По их мнению, они не несут никаких плохих влияний на человека и онкологические заболевания не имеют отношения к ГМО, передает портал наш сайт.

Кстати, ранее американские исследователи уже заявляли, что ГМО-продукты могут быть даже полезны для здоровья. Речь идет о качественных продуктах. Такие выводы сделаны на основе анализа 20-летнего потребления модифицированных сои и кукурузы.

Вопреки распространенному мнению, что ГМО вредит здоровью, ученые заявили, что никакого вреда не зафиксировано. Во всяком случае, это невозможно выяснить теми методами, которыми орудуют другие ученые. В Национальной академии наук подчеркивают, что в большинстве исследований о ГМО имеются серьезные ошибки и погрешности.

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 21:45
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