Голод обрушится на Землю из-за глобального потепления

Группа климатологов из Великобритании выразила уверенность в том, что в результате глобального потепления через 10 лет на нашей планете наступит голод.
Эксперты заявили, что из-за постоянного роста температур засухи становятся все чаще и тепло заметно сказывается на «поведении» африканской кукурузы. По словам ученых, глобальное потепление приводит к сокращению периода роста и уменьшению накопленной биомассы.
Между тем, британские исследователи уже хотят начать разработать новые сорта кукурузы, которые смогут расти в новом климате. Они заявили, что процесс потепления не остановится, даже если человек прекратит выбросы парниковых газов.
Ранее эксперты обнаружили, что более 80% экологических процессов, которые являются основой для жизнедеятельности морских, пресноводных и наземных экосистем, уже показывают признаки реагирования на изменение климата.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
-
ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий