Голод обрушится на Землю из-за глобального потепления

Группа климатологов из Великобритании выразила уверенность в том, что в результате глобального потепления через 10 лет на нашей планете наступит голод.

Эксперты заявили, что из-за постоянного роста температур засухи становятся все чаще и тепло заметно сказывается на «поведении» африканской кукурузы. По словам ученых, глобальное потепление приводит к сокращению периода роста и уменьшению накопленной биомассы.

Между тем, британские исследователи уже хотят начать разработать новые сорта кукурузы, которые смогут расти в новом климате. Они заявили, что процесс потепления не остановится, даже если человек прекратит выбросы парниковых газов.

Ранее эксперты обнаружили, что более 80% экологических процессов, которые являются основой для жизнедеятельности морских, пресноводных и наземных экосистем, уже показывают признаки реагирования на изменение климата.