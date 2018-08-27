Google выпустила крутую ОС для недорогих смартфонов

На днях компания Google презентовала новую операционную систему (ОС) для смартфонов Android 9.0 Pie (Go Edition). Ее можно установить на мобильные устройства с далеко не самым мощным техническим оснащением.

Позволить себе новую ОС смогут владельцы более чем 50 моделей мобильных устройств, которые можно купить в 120 странах мира, в том числе и в России. Новая система весит меньше своей предшественницы, но у нее больше возможностей, пишет Akket.com.

Разработчики говорят, что поставить новую ОС возможно на телефоны, оснащенные 8 ГБ постоянной памяти. Из них пользователь будет пользоваться 5,5 ГБ.

В основном разработчики пытались улучшить скорость работы, увеличить автономность, сделать более простым интерфейс, решить некоторые проблемы предыдущих систем.

Правда, точного списка изменений в компании не назвали. Известно лишь, что на ней заметно обновлены приложения Assistant Go, YouTube Go. Теперь ими будет проще пользоваться на телефоне с небольшим объемом памяти.

Смартфоны на платформе Android Go Edition стоят от двух тыс. рублей.