Google выпустит новый шлем виртуальной реальности

Компания Google планирует выпустить шлем виртуальной реальности. Новинку разрабатывают совместно с НТС и Lenovo.
Новый гаджет не нужно будет подключать к компьютеру, смартфону или планшету. Все, что необходимо для виртуальной реальности, будет интегрировано в сам шлем, пишет портал VistaNews. Также разработчики думают, как сделать, чтобы в помещении, где будет устанавливаться устройство, не нужно было устанавливать датчики.
Новые VR-очки в Google хотят выпустить в ближайшее время. По мнению экспертов, их создадут не раньше конца этого года.
Читайте также
- Ученые раскрыли секрет долгих отношений 0 19.Янв
- Тренировки в спортзале бесполезны для организма человека 0 20.Янв
- Гильотина – высокотехнологичное оборудование для рубки металла 0 09.Апр
- Ученые нашли гусениц, которые очистят мир от пакетов из супермаркета 0 26.Апр
- Смертельно опасное животное нашли в Австралии 0 22.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий