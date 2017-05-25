Google выпустит новый шлем виртуальной реальности

Александр
Автор: Александр Май 25, 2017 08:45

Компания Google планирует выпустить шлем виртуальной реальности. Новинку разрабатывают совместно с НТС и Lenovo.

Новый гаджет не нужно будет подключать к компьютеру, смартфону или планшету. Все, что необходимо для виртуальной реальности, будет интегрировано в сам шлем, пишет портал VistaNews. Также разработчики думают, как сделать, чтобы в помещении, где будет устанавливаться устройство, не нужно было устанавливать датчики.

Новые VR-очки в Google хотят выпустить в ближайшее время. По мнению экспертов, их создадут не раньше конца этого года. 

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Александр
Автор: Александр Май 25, 2017 08:45
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