Горно-химическиое оборудование

mavit
Автор: mavit Март 27, 2018 03:17

Горно-химическиое оборудование

В горно-химической отрасли используется большое количество разнообразного оборудования, выполняющего достаточный объём разных операций. Применение разных машин и систем приборов позволяет не только экономить рабочую силу, но и ограждать рабочих от возможных вредных воздействий полученных веществ на организм. 

Также, с помощью данного оборудования можно значительно обогатить получение вещества, что повышает их ценность для использования в различных целях.

Какое оборудование применяется

Для осуществления полноценного рабочего процесса применяется достаточное количество машин и приборов, которые позволяют полноценно работать. Эти машины позволяют значительно улучшить процесс обработки пород и ускорить его, что положительно влияет на качество получаемых изделий. К такому оборудованию относят:

  1. Конвейерные установки, они предназначены для перемещения полезных ископаемых, а также для определения в массе количества песка и добытого вещества.
  2. Весы и дозаторы нужны для взвешивания как полной добытой массы, так и отдельных веществ.
  3. Гидроциклоны позволяют промывать массу, разделяя полученное на полезное и песок. Центрифуги позволяют отделить жидкую фракцию от твёрдой.
  4. Для обогащения полезных ископаемых применяют сепаратор, концентратор и кристаллизатор. С их помощью полезное ископаемое можно использовать в различных предприятиях.
  5. Элеваторы, дробилки и бегуны предназначены для осуществления работ по дроблению крупных кусков пород, а также для отсеивания мусора их добытой массы.
  6. Печи, поддерживающие высокотемпературный обжиг применяют для температурной обработки породы, если она в этом нуждается.

В ходе всех процессов, которые позволяют получить из добытых масс используемые в различных производствах вещества используется достаточно много воды, которую после использования необходимо отводить. Но перед отводом сточных вод предприятия горно-химической отрасли обязаны произвести их очистку. Для таких работ применяется флотационная установка, которая позволяет отделить от жидкой массы разные вещества, с которыми вода была в контакте. Такие установки отделяют крупный, твёрдый мусор на первых ступенях очистки, а далее сточные воды проходят специальную систем фильтрации, позволяющую очистить жидкую фракцию от следов газа, полимеров, ила и других материалов в такой же жидкой форме.

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mavit
Автор: mavit Март 27, 2018 03:17
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