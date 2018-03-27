Горно-химическиое оборудование
В горно-химической отрасли используется большое количество разнообразного оборудования, выполняющего достаточный объём разных операций. Применение разных машин и систем приборов позволяет не только экономить рабочую силу, но и ограждать рабочих от возможных вредных воздействий полученных веществ на организм.
Также, с помощью данного оборудования можно значительно обогатить получение вещества, что повышает их ценность для использования в различных целях.
Какое оборудование применяется
Для осуществления полноценного рабочего процесса применяется достаточное количество машин и приборов, которые позволяют полноценно работать. Эти машины позволяют значительно улучшить процесс обработки пород и ускорить его, что положительно влияет на качество получаемых изделий. К такому оборудованию относят:
- Конвейерные установки, они предназначены для перемещения полезных ископаемых, а также для определения в массе количества песка и добытого вещества.
- Весы и дозаторы нужны для взвешивания как полной добытой массы, так и отдельных веществ.
- Гидроциклоны позволяют промывать массу, разделяя полученное на полезное и песок. Центрифуги позволяют отделить жидкую фракцию от твёрдой.
- Для обогащения полезных ископаемых применяют сепаратор, концентратор и кристаллизатор. С их помощью полезное ископаемое можно использовать в различных предприятиях.
- Элеваторы, дробилки и бегуны предназначены для осуществления работ по дроблению крупных кусков пород, а также для отсеивания мусора их добытой массы.
- Печи, поддерживающие высокотемпературный обжиг применяют для температурной обработки породы, если она в этом нуждается.
В ходе всех процессов, которые позволяют получить из добытых масс используемые в различных производствах вещества используется достаточно много воды, которую после использования необходимо отводить. Но перед отводом сточных вод предприятия горно-химической отрасли обязаны произвести их очистку. Для таких работ применяется флотационная установка, которая позволяет отделить от жидкой массы разные вещества, с которыми вода была в контакте. Такие установки отделяют крупный, твёрдый мусор на первых ступенях очистки, а далее сточные воды проходят специальную систем фильтрации, позволяющую очистить жидкую фракцию от следов газа, полимеров, ила и других материалов в такой же жидкой форме.
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