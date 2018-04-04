Горно-химическое оборудование: существующие разновидности

Горно-химическая отрасль, как и любой другой тип промышленности, подразумевает использование на производстве большого количества различного оборудования. Большинство процессов в указанной отрасли выполняется автоматизировано, хотя человек также принимает непосредственное участие в этом процессе. От качества работы этого оборудования зависит не только конечный результат, но и экономия живой рабочей силы. Важность использования современного заключается также и в том, что рабочие на предприятии должны быть максимально ограждены от воздействия вредных веществ.

Разновидности используемого оборудования

Если рассматривать используемое оборудование в целом, то есть включать туда и весы, и печи, и условный барометрический конденсатор, то все приборы и установки направлены на то, чтобы породы обрабатывались быстрее без потери качества. Если же стоит задача классификации такого оборудования по отдельности, то отметить можно следующее:

Для транспортировки полезных ископаемых используются конвейерные установки, также они требуются для определения в массе количество полезных ископаемых и количество песка. Для взвешивания используемых веществ применяются дозаторы и весы. Для промывки массы с целью получения полезных веществ и отделения от них песка используются гидроциклоны. С помощью гидроциклонов получается отделить твердую фракцию от жидкой. Концентратор, сепаратор, радиальный сгуститель можно объединить в одну категорию, так как они направлены на то, чтобы обогащать полезные ископаемые. Дробление крупных пород и отсеивание мусора от полезной массы происходит с помощью дробилок, бегунов и элеваторов. Если специфика производства подразумевает выполнение температурной обработки, то для этого используются печи с высокой температурой обжига.

Использование очистительных систем

Практически все вышеперечисленные процессы подразумевают расходование большого количества воды, соответственно, эту воду потребуется отводить. Использованную воду без предварительной очистки, сливать нельзя. Выполняется очистка с помощью флотационной установки, позволяющей отделить от воды те вещества, с которыми был контакт. На первых этапах очистки отделяются крупные фракции, а уже потом происходит очистка от полимеров, газа и других вредных веществ.

В горно-химической области такой процесс, как обогащение полезных ископаемых, выполняется достаточно часто, чтобы можно было подобные процессы включить в список ключевых. Из естественного минерального сырья можно получить концентраты, обогащенные дополнительными компонентами.