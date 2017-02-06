Горы укрепляют здоровье человека – исследование

Группа ученых в Испании проанализировали состояние здоровья людей, которые проживают в горной местности.
Согласно результатам, процент сердечно-сосудистых заболеваний у жителей горных районов значительно ниже, их здоровье гораздо крепче.
Анализ возникновения метаболического синдрома также показал пропорциональную зависимость от высоты местности проживания — у людей, живущий на высоте от 450 до 2300 метров над уровнем моря заболеваемость ниже, пишет наш сайт.
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