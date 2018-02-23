Гость из будущего предупредил людей о том, что случится

В интрернет-сообществе продолжают активно следить за неким человеком по имени Ноа. Он появился относительно недавно и сразу заявил, что является путешественником во времени. К нам прибыл из 2030 года и готов рассказать, что и как будет происходить в мире через 12 лет. Представителя будущего уже протестировали на детекторе лжи и это как раз вызвало множество споров.

В частности, как пишет ряд интернет-изданий и «Комсомольская правда», оборудование не обнаружило в ответах Ноа лжи. Даже когда он отвечал, что родом из 2030 года, прибор показал «правда». Щепетильные пользователи, которые смотрели данный ролик на YouTube, тут же заметили, что настоящий полиграф действует по-другому и уж слова «правда» или «ложь» на экране точно не выдает.

Так или иначе непонятный персонаж по имени Ноа оставил нам для размышления следующую информацию:

Дональд Трамп будет переизбран на второй срок

Глобальное потепление начнет проявлять себя парадоксальным образом: в Северной Америке потеплеет, а вЕвропе похолодает

Люди полетят на Марс в 2028 году

Электромобили смогут передвигаться со скоростью 600 миль в час

Роботы станут вести домашнее хозяйство

Ученые найдут лекарство от некоторых форм рака

Президентом США в 2030 году станет некто по имени Ilana Remikee

Гаджеты будущего похожи на очки Google Glass, но будут обладать производительностью всех сегодняшних компьютеров в мире.

Не то, чтобы информация уникальная или суперполезная, но в любом случае любопытная.

Видео: ApexTV

