Гость из будущего предупредил людей о том, что случится

Александр
Автор: Александр Февраль 23, 2018 05:46

В интрернет-сообществе продолжают активно следить за неким человеком по имени Ноа. Он появился относительно недавно и сразу заявил, что является путешественником во времени. К нам прибыл из 2030 года и готов рассказать, что и как будет происходить в мире через 12 лет. Представителя будущего уже протестировали на детекторе лжи и это как раз вызвало множество споров.

В частности, как пишет ряд интернет-изданий и «Комсомольская правда», оборудование не обнаружило в ответах Ноа лжи. Даже когда он отвечал, что родом из 2030 года, прибор показал «правда». Щепетильные пользователи, которые смотрели данный ролик на YouTube, тут же заметили, что настоящий полиграф действует по-другому и уж слова «правда» или «ложь» на экране точно не выдает.

Так или иначе непонятный персонаж по имени Ноа оставил нам для размышления следующую информацию:

  • Дональд Трамп будет переизбран на второй срок
  • Глобальное потепление начнет проявлять себя парадоксальным образом: в Северной Америке потеплеет, а вЕвропе похолодает
  • Люди полетят на Марс в 2028 году
  • Электромобили смогут передвигаться со скоростью 600 миль в час
  • Роботы станут вести домашнее хозяйство
  • Ученые найдут лекарство от некоторых форм рака
  • Президентом США в 2030 году станет некто по имени Ilana Remikee
  • Гаджеты будущего похожи на очки Google Glass, но будут обладать производительностью всех сегодняшних компьютеров в мире.

Не то, чтобы информация уникальная или суперполезная, но в любом случае любопытная.

Видео: ApexTV
 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 23, 2018 05:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

    Читать статью
  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

    Читать статью
  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии