Громкая музыка в ресторане заставляет человека выбирать вредную пищу

Сотрудники ресторанов способны влиять на выбор своих посетителей. Ученые из Швеции и США говорят, что это могут делать с помощью музыки, которую включают в заведении. К примеру, спокойная мелодия заставляет взять салат. Если же музыка громкая, то человек больше склонен выбрать нездоровую пищу.

Эксперимент поставили в кафе Стокгольма. В течение недели проводили опыты, ставя музыку из одного и того же плей-листа, но меняя громкость. В день тихой музыки посетители чаще выбирали полезные блюда, такие как салаты и сандвичи с курицей. Соответственно, реже они делали это в день громкой музыки: люди чаще склонялись к сэндвичам с красным мясом и пирожным, пишет Naked-science.ru.

Еще один эксперимент поставили в лаборатории. Одной группе испытуемых включили музыку на громкости 50, другой – 70 децибел, а третья сидела в тишине. Добровольцы прошли отвлекающий опрос, затем их спросили, какое блюдо они хотели бы съесть прямо сейчас – фруктовый салат или кусок шоколадного торта. В «тихой» группе 86% выбрали фрукты, а в «громкой» – их выбрали лишь 56%. Те, что находились в тишине, разделились поровну.