Громкая музыка в ресторане заставляет человека выбирать вредную пищу

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2018 11:45

Сотрудники ресторанов способны влиять на выбор своих посетителей. Ученые из Швеции и США говорят, что это могут делать с помощью музыки, которую включают в заведении. К примеру, спокойная мелодия заставляет взять салат. Если же музыка громкая, то человек больше склонен выбрать нездоровую пищу.

Эксперимент поставили в кафе Стокгольма. В течение недели проводили опыты, ставя музыку из одного и того же плей-листа, но меняя громкость. В день тихой музыки посетители чаще выбирали полезные блюда, такие как салаты и сандвичи с курицей. Соответственно, реже они делали это в день громкой музыки: люди чаще склонялись к сэндвичам с красным мясом и пирожным, пишет Naked-science.ru.

Еще один эксперимент поставили в лаборатории. Одной группе испытуемых включили музыку на громкости 50, другой – 70 децибел, а третья сидела в тишине. Добровольцы прошли отвлекающий опрос, затем их спросили, какое блюдо они хотели бы съесть прямо сейчас – фруктовый салат или кусок шоколадного торта. В «тихой» группе 86% выбрали фрукты, а в «громкой» – их выбрали лишь 56%. Те, что находились в тишине, разделились поровну.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии