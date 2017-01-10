Группа ученых из США обнаружила необычную находку на Марсе

Как сообщают СМИ, американские уфологи нашли изделие, которое изготовлено из мрамора, жившими на планете цивилизациями.

Официальные версии гласят о возможном образовании в то время, когда поверхность Марса подвергалась активному воздействию вулканов. Среди версий — грунтовые воды выточили камень.

Сфера из мрамора, утверждают эксперты, является прямым подтверждением существования жизни на этой планете, передает портал наш сайт.