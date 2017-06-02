Холестерин в крови: норма и причины повышения

Холестерин является важнейшим биохимическим соединением живого организма, так как участвует в формировании клеточной мембраны; необходим для синтеза стероидных гормонов; отвечает за проницаемость клеточной стенки; участвует в синтезе желчи; способствует формированию витамина D под воздействием энергии солнечного света; принимает активное участие в обмене жирорастворимых витаминов; обеспечивает изолированное проведение нервного импульса.

Значение показателя

Кровь на холестерин рекомендуется сдавать людям, относящимся к группе риска по развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. К тревожным симптомам, при которых данное исследование имеет огромное диагностическое значение, можно отнести:

появление на кожных покровах, особенно в области глаз, ксантом – желтых пятен;

неприятные ощущения в нижних конечностях на фоне повышенных физических нагрузок;

боли в сердце приступообразного характера.

Повышение холестерина в крови может быть обусловлено следующими причинами:

богатым насыщенными жирами питанием;

малоподвижным образом жизни;

избыточным весом;

злоупотреблением алкоголя и табакокурением.

Особенности проведения теста и его нормальные показатели

Биологическим субстратом для проведения этого лабораторного исследования в ЦМД является кровь. Забор материала осуществляется после 12-часового голодания, желательно в утренние часы.

Оптимальным уровнем концентрации общего холестерина в крови считаются значения, не превышающие 5,2 ммоль/л. Концентрация общего холестерина в пределах 5,2 – 6,2 ммоль/л называется максимально допустимой, а о высоком содержании этого соединения говорят при концентрации превышающей 6,2 ммоль/л

Интерпретация полученных результатов

При оценке полученных в ходе лабораторного исследования результатов рекомендуется учитывать следующие факторы:

время года (в зимние месяцы наблюдается повышение концентрации холестерина крови на 4%);

фазу овариально-менструального цикла у женщин (в первые дни цикла отмечается 10-% повышение концентрации холестерина);

наличие острых заболеваний (на фоне активной борьбы организма с бактериями и вирусами отмечается значительное снижение концентрации холестерина в крови – на 13-15%).

Высокие показатели холестерина в крови могут свидетельствовать о наличии следующей патологии:

ишемическая болезнь сердца;

атеросклероз;

болезни сосудов и сердца;

высокий риск развития инфаркта миокарда и инсульта.