Хорошие новости перед сном укрепляют брак — ученые

Исследователи выдвинули предположение о том, что обмен хорошими новостями на ночь укрепит отношения между партнерами.

По мнению ученых, положительная информация благоприятно влияет на здоровье партнеров.

Отметим, в исследовании психологов из Лондона приняли участие 150 пар, из них пятая часть респондентов состояла в браке.

Выяснилось, пары, которые перед сном привыкли делить хорошими новостями, лучше высыпались, были меньше подвержены стрессу, а их отношения были более гармоничными.

Темы для разговоры – успехи на работе или в тренажерном зале, пишет «Газета.ру».

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