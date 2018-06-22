Идеальную женщину создали ученые и ужаснулись

Женщина, которая может быстро бегать, хорошо слышать, глубоко дышать и всегда находиться при ребенке – идеальный образ будущего. Воплотить его в 3D-модели удалось профессору анатомии и антропологии Бристольского университета Элис Робертс.

Как пишет Lenta.ru, если отбросить эволюционные процессы и взять от разных животных все самое-самое, то получится, что у идеальной женщины должна быть кожа лягушек, которая не страдает от воздействия ультрафиолета, система дыхания, как у птиц, использующих воздушные мешки, позволяющие эффективнее избавиться от углекислого газа.

Также женщине будущего подошли бы уши летучих мышей и кенгуриная сумка для вынашивания потомства. А ноги, по мнению профессора Робертс, могут быть птичьи. Это увеличит скорость бега, правда, исключит возможность забираться на возвышенности.

Но… когда впервые Элис Робертс увидела в 3D-проекции то, что создала, то пришла в ужас и закричала.

Фото: twitter.com/theAliceRoberts