Иглу для введения лекарства в мозг разработали ученые

Ученые разработали специальную иглу для лечения заболеваний мозга. Инструмент толщиной с человеческий волос сможет доставлять лекарства в самые глубинные части серого вещества в голове человека.
При помощи сверхтонкой иглы врачи смогут контролировать симптомы, которые могут привести к болезни Паркинсона или слабоумию. Инструмент разработали в Массачусетском университете технологий.
Пока ее тестировали только на животных. Но все эксперименты прошли успешно, рассказывает Vistanews.ru. Теперь технологию испробуют на людях.
В длину игла для мозга достигает 10 сантиметров, а в толщину – 150 мкм. Внутри у нее несколько трубочек более малого диаметра. Устройство сделали из нержавеющей стали. При помощи иглы можно будет доставлять сразу несколько видов лекарств в глубины мозга. Этот способ, по мнению ученых, будет намного эффективней, чем внутривенная инъекция.
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Анна
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Таня
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