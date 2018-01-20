Игровые автоматы Гаминаторы много лет вместе с вами

Игровые автоматы Гаминаторы

Значимость бренда Gaminator в индустрии азартного гейминга часто сравнивают с Apple в сегменте современных гаджетов. Он настолько популярен, что многие новички гэмблинга олицетворяют с термином Гейминаторы все существующие игровые автоматы.

Продукты торговой марки австрийской группы компаний Novomatic заслужили столь лестных эпитетов. Слоты это компании приобрели культовый статус и доставляют радость любителям азарта всей планеты!

Новаторы индустрии

Компания Novomatic была создана в 1980 году и поначалу стала известна ограниченному кругу лиц. Однако уже тогда опытные владельцы клубов и казино сразу оценили качество механических игровых агрегатов этого производителя. XXI век стал поворотным в мире азартной индустрии. Компания в числе первых уловила веяния времени, создав такую игру как игровой автомат Chicago.

В систему сначала вошло десятка полтора игровых слотов, которые превратились в своеобразную «точку отсчета». Базовая схема предусматривала:

· 5 функциональных барабанов

· 9 линий для азартной игры

· пользовательскую возможность выбора количества линий

При этом разработчик сумел сразу охватить широкую тематику игровых возможностей, куда входили:

· древнеегипетские загадки

· яркие фрукты

· таинство подводного мира

· безграничный космос

· волшебство и магия

Бренд предусматривал максимально инновационный подход. В игровых продуктах «Гаминатор» многое появилось впервые, включая:

· символьную анимацию

· спецсимволы и фриспины

· полноценный аудиозвук

Очень важно, что интерфейс виртуальных слотов от фирмы Novomatic зачастую воспроизводит игровой дисплей наземных аппаратов. Как уверяют разработчики, ПО онлайн-слотов и оффлайн-аппаратов идентично. Бренду удалось найти место любимой многими «классики» в составе инновационных игровых продуктов. Соответственно, успех был «запрограммирован».

Следует отметить, что Gaminator — это даже не группа слотов. Правильно будет назвать его виртуальной платформой, которая оснащена обоймой азартных слотов. Именно так свое «детище» позиционирует разработчик. Отдельные серии предусматривают более нескольких сотен слотов, в число которых входят и «легенды» компании Novomatic.

Успех стенда Novomatic

Линейка Gaminator была открыта в 2001 году слотом Dolphin’s Pearl. Именно тогда разработчики опробовали множество инновационных новинок, которые определили развитие индустрии в нашем веке. Автомат отличался увлекательной тематикой подводного мира и модным дизайном. При этом пользователей обрадовали технологические новинки, включая двойной мультипликатор, 15 бонусных вращений и щедрый скаттер. «Дельфин» был превосходно принят аудиторией. Сразу появилась целая серия слотов, которые были похожи по функционалу, но отличались по игровой тематике. К 2005 году существовал уже целый пакет, который составил настоящий игровой комплекс.

Важной вехой стало известное выставочное мероприятие ICE Totally Gaming. Стенд с платформой Gaminator был самым посещаемым на лондонской выставке. Компания Nоvomatic имела огромный успех. Особенной популярностью пользовался слот Book of Ra. Археолог, с присущим профессии энтузиазмом, искал «Священную книгу» в храме Древнего Египта. Прошло буквально несколько лет, и слот стал культовым. Вслед за Европой, автомат стал популярен во всем мире. Nоvomatic сегодня присутствует в 70 государствах. И гэмблер любой страны знает об этом слоте!

ТОП слотов от Gaminator

Игровой слот Book of Ra признан хедлайнером платформы Gaminator. Здесь присутствовали все новшества, которые успешно были протестированы на Dolphin’s Pearl. Однако автомат имеет и абсолютно уникальные «фишки», которые безумно порадовали азартную публику. Прежде всего, в их число вошли:

· комбинированный вайлд-скаттер, исполненный в виде специального символа «Книги» от Бога Ра

· опция бонуса для фриспинов. Она способна «превращать» тот или иной символ в щедрый скаттер

Наиболее популярные автоматы впоследствии получили модернизацию и украсили собой обновленную платформу Scorpion от Gaminator. Как показывают пользовательские отзывы, наряду с бессмертным Book of Ra, в ТОП Гаминатора входят следующие слоты:

· SizzlingHot. Здесь предусмотрено 5 барабанов. Яркие фрукты, а также «семерки» и «звезды» позволяют иметь выигрышные комбинации. «Компот» манит своей простотой, которая несет позитив. Слот «не стареет» на фоне инновационных новинок и пользуется стабильным спросом гэмблеров

· Lucky Lady’s Charm. Игроки всех уровней продолжают любить этот слот и наслаждаются гостеприимством «Удачливой Леди». Здесь, наравне с азартом, царит мир эмоций. Шарм роскошной дамы, волнение, страсть и, конечно же, удача. Феерическая «хозяйка слота» обязательно принесет ее настойчивым гэмблерам. Кроличьи лапки, монетки, подковы и клевер крутятся на 5 барабанах. 9 выигрышных линий могут быть отрегулированы удобной кнопкой. «Леди Удача» считается главным игровым символом.

Не менее популярными остаются слоты Pharaoh’s Gold II и Columbus.

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