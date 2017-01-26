Иммунитет человека зависит от времени года — ученые

Ученые из Великобритании и Германии выдвинули гипотезу о том, что иммунитет человека зависит от времени года.

По словам экспертов, организм больше всего подвержен внешним атакам осенью и зимой, поскольку иммунитет ослабевает.

В исследовании принимали участие свыше 15 тысяч человек. В свою очередь, респонденты имели разную массу и возраст.

Согласно результатам, иммунитет становится слабым осенью и зимой, а набирается сил — весной и летом.

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