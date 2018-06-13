Инновационный тугоплавкий материал создали ученые из России

Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2018 23:45

Новый материал, теоретически имеющий температуру плавления около 4400 градусов по шкале Кельвина, создали на базе Дальневосточного федерального университета. Ученые утверждают, что изобретение найдет широкое применение в самых разных отраслях промышленности.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время рекорд по тугоплавкости принадлежит карбиду тантала-гафния Ta4HfC5. Его температура плавления находится на уровне 4200К.

Более высокую температуру современное оборудование замерить не может, но, по мнению изобретателей, у нового материала она выше на 200К. Чистый образец получен в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния.

Если говорить конкретнее, то сферы основные сферы его использования – термоядерная энергетика, космическое, ракетное и авиационное производство.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Иван

    Иван

    Супер)

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    подобное притягивает подобное. Мы были в музее и все остались в восторге.

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии