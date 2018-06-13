Инновационный тугоплавкий материал создали ученые из России

Новый материал, теоретически имеющий температуру плавления около 4400 градусов по шкале Кельвина, создали на базе Дальневосточного федерального университета. Ученые утверждают, что изобретение найдет широкое применение в самых разных отраслях промышленности.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время рекорд по тугоплавкости принадлежит карбиду тантала-гафния Ta4HfC5. Его температура плавления находится на уровне 4200К.

Более высокую температуру современное оборудование замерить не может, но, по мнению изобретателей, у нового материала она выше на 200К. Чистый образец получен в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния.

Если говорить конкретнее, то сферы основные сферы его использования – термоядерная энергетика, космическое, ракетное и авиационное производство.