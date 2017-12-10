Инопланетяне воруют воду из озер Земли – уфологи

Уфологи полагают, что наша планета является источником нужных ресурсов для инопланетян. А недавно, по информации СМИ, американский пилот стал свидетелем похищения пришельцами воды из озера.
Пилот увидел, что над озером Скоттс Флэт в Калифорнии навис некий объект, забирающий из водоема жидкость, пишут «Дни24». После этого якобы летающая тарелка посетила Алжир, и там водяной столб просто телепортировали внутрь аппарата. Как отмечает издание, на Земле таких технологий нет, и в них нет необходимости.
Слухи об НЛО иногда действительно поражают воображение. СМИ, например, рассказывают о предполагаемом похищении пришельцами австралийского пилота Фредерика Валентича для 25-летней службы. Говорят, будто ему приходится забирать запасы кислорода и посылать их на спутники Сатурна.
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Светлана
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КЛИМ ЧУГУНКИН
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