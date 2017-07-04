Интернет-пользователей покорил новый мурчащий сайт

Автор нового развлекательного проекта Стефан Пиджон разработал портал Purrli с постоянным мурчаньем кота.

Идея сразу полюбилась многим пользователям. Как оказалось, согласно видению творца уникального сайта, посетители могут сделать мурлыканье более «сонным», «счастливым», «расслабленным» и не только.

На сайте есть функции, что настроить нужную громкость, частоту и тембр звука.

Как передает «Ридус», основой проекта стало созданное Пиджоном приложение Purr generator.

Некоторые пользователи признались, что прослушивание кошачьего мурчанья расслабляет и поднимает настроение.