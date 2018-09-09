Инженер-конструктор из Бийска изобрел котел для работы в космосе

Инженер-конструктор «Бийского котельного завода» Юрий Кувшинов стал автором нового изобретения. Накануне был получен патент на водогрейный котел, предназначенный для работы в экстремальных условиях: под водой, в условиях крайнего севера и в открытом космосе внутри космических аппаратов.

Изобретение может быть использовано для утилизации бытовых отходов и получения дистиллированной воды. В котле происходит экологически чистое сжигание бытовых и хозяйственных отходов. Параллельно с горячей водой можно получить и дистиллированную воду, пригодную для любых бытовых и хозяйственных целей, сообщает Министерство экономического развития Алтайского края.

Всего на счету изобретателя — более 40 патентов на изобретения и полезные модели в области машиностроения. Он является их автором или соавтором. Некоторые полезные модели успешно функционируют в производстве котельного и котельно-вспомогательного оборудования.

Фото с сайта Бийского котельного завода

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