Ирландские ученые получили электричество из слюны и слез

Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 23:45

Ирландские ученые из университета Лимерика придумали, как получить электричество из слюны и слез. Оказалось, что в этих жидкостях есть особый фермент, который может генерировать энергию. 

Фермент называется лизоцим. Его кристаллы вырабатываются слюнными и молочными железами, слизистой оболочкой глаза. Также ими богат белок птичьих яиц. Вещество нетрудно получить из естественных источников, пишет «ТАСС» со ссылкой на газету The Irish Times.

Ученые открыли особое свойство этого белка, которое ранее науке было неизвестно. Во время механических колебаний в нем срабатывает пьезоэлектрический эффект – появляется поляризация и вырабатывается ток.

Само по себе явление пъезоэлектрики было обнаружено еще в 1880 году братьями Жаком и Пьером Кюри. Сейчас его широко применяют. Например, именно с помощью пьезоэлектрики сотовые телефоны обладают функцией вибрации.

Открытие ирландских ученых будет полезным для медицины. В частности, лизоцим может стать биологической «батарейкой» для кардиостимуляторов. Сейчас в элементах питания таких аппаратов содержится токсичный свинец.  

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Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 23:45
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