Исследование: кто счастливее семейные или одинокие?

Александр
Автор: Александр Январь 6, 2018 23:45

Раньше считалось абсолютно нормальным выходить замуж или женится в раннем возрасте. Но в наше время картина кардинально изменилась. Теперь все чаще можно встретить пары, живущие в гражданском браке или просто свободных от обязательств.

Ученые провели исследование и выразили уверенность в том, что женатые люди счастливее, чем одиночки. Так ли это на самом деле? Взглянем на исследование, результаты которого опубликованы в «Известиях».

Были проанализированы данные почти о 400 тысячах жителей Великобритании. Эксперты анализировали посты в соцсетях и поисковые запросы пользователей из 130 стран за период с 2004 по 2014 год. Выяснилось, что многие супружеские пары счастливы даже в старости и в целом брак благотворно влияет на жизнь человека.

Уточняется, это в первую очередь это касается тех, кто сделал из своего супруга лучшего друга. Именно наличие рядом человека, на которого можно абсолютно во всем положиться, является залогом удовлетворения собственной жизнью.

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Александр
Автор: Александр Январь 6, 2018 23:45
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