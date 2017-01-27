Исследование: ранние браки приводят к ожирению

Группа ученых из США провела исследования и пришла к выводу, что ранние браки отражаются на весе людей.
Согласно результатам, люди, которые вступили в брак еще вплоть до окончания вуза, имеют высокий риск получить ожирение.
Дело в том, что молодые супруги не смогут как следует регулировать образ жизни.
По мнению экспертов, подобные люди быстро перестают следить за собственным питанием и начинают вести пассивный образ жизни.
Фото: pixabay.com
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