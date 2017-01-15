Исследование: Смартфоны опасны для зрения детей

Ученые из Кореи рассказали о том, что синдром сухого глаза чаще встречается у детей, которые проводят со смартфоном более 3 часов в день.

К слову, эксперты считают, что если отказаться от гаджета на месяц, симптомы исчезнут.

Подобный синдром присущ пожилым людям. Дело в том, что ребенок фокусирует внимание на телефоне и меньше моргает, увлажнение глаза происходит реже.

Группа исследуемых людей, чуть более 900 человек в возрасте 7-12 лет, подверглась изучению состояния зрения специалистами. Из них у 6,6% респондентов был обнаружен ССГ, передает портал наш сайт.

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