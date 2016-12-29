Исследование: социальные сети приводят к депрессии

Ученые из США обнародовали информацию о том, что люди, которые подвержены влиянию социальных сетей, легко впадают в депрессию. При этом чем больше человек использует соцсети, тем чаще он подвержен тревожному расстройству.
В исследовании участвовали более 1,5 тысячи людей в возрасте от 19 до 21 лет. На основе масштабного опроса была выявлена взаимосвязь между количеством соцсетей и самочувствием человека.
Наиболее ярко это проявляется, когда человек использует несколько социальных платформ. У таких людей чаще появляется чувство тревоги.
А вот непосредственно депрессия возникает, когда человек использует от семь до 11 социальных медиа в день. Речь идет о Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, LinkedIn, пишет actualnews.org.
Оптимально же быть зарегистрированным на максимум двух таких платформах.
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