Исследование: социальные сети приводят к депрессии

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 11:45

Ученые из США обнародовали информацию о том, что люди, которые подвержены влиянию социальных сетей, легко впадают в депрессию. При этом чем больше человек использует соцсети, тем чаще он подвержен тревожному расстройству.

В исследовании участвовали более 1,5 тысячи людей в возрасте от 19 до 21 лет. На основе масштабного опроса была выявлена взаимосвязь между количеством соцсетей и самочувствием человека.

Наиболее ярко это проявляется, когда человек использует несколько социальных платформ. У таких людей чаще появляется чувство тревоги.

А вот непосредственно депрессия возникает, когда человек использует от семь до 11 социальных медиа в день. Речь идет о Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, LinkedIn, пишет actualnews.org.

Оптимально же быть зарегистрированным на максимум двух таких платформах.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 11:45
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