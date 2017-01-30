Исследование: женщина влюбляется за 45 секунд

Учёные из Великобритании выдвинули гипотезу о том, что женщина может полюбить мужчину всего за 45 секунд.

Специалисты рассказали, что в первую очередь женщину привлекает запах мужчины, важно наличие феромонов. Дешевые духи их не имеют. А дешевые ароматизаторы наоборот отпугивают девушку.

Согласно анализу экспертов, женщина ощущает сначала влюбленность и притягивание к человеку. А после истечения нескольких минут может полюбить, передает портал наш сайт.

Ранее ученые выразили уверенность, что любовь могла развиться из инстинкта, заставляющего защищать своих детей. Ученые проанализировали поведение обезьян и дельфинов. Эксперты пришли к выводу, что любовь самца к самке, а позже мужчины к женщине могла возникнуть из родительского инстинкта.

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