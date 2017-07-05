Исследователи столкнулись с новой загадкой космоса

Астрофизики нашли в космосе частицы замерзшей воды, аммиака и метанола.
По их мнению, именно с помощью такого соединения может образоваться первая молекула органического вещества.
Как пишет портал riafan.ru , эти компоненты нашли в межзвездных облаках газа и пыли.
Более того, облучение их ультрафиолетом позволит ускорить процесс, так как образовавшиеся простейшие сахариды впоследствии могут трансформироваться в частицы РНК.
Таким образом, ученые утверждают, в космосе может зародиться новая жизнь.
Читайте также
- Диетологи рассказали о новом свойстве оливкового масла 0 12.Апр
- Гигантская суперземля потерялась в Солнечной системе 0 08.Фев
- На Алтае обнаружили трехметровые петроглифы 0 21.Мар
- Питьевая вода повышает уровень интеллекта — ученые 0 17.Янв
- Самые опасные для психики диеты обнародованы учеными 0 24.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
-
Екатерина
Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?Читать статью
-
Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
-
Елена
Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнетЧитать статью
-
Александр
На сварчика когда документы сдовать,Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий