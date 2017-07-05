Исследователи столкнулись с новой загадкой космоса

Астрофизики нашли в космосе частицы замерзшей воды, аммиака и метанола.

По их мнению, именно с помощью такого соединения может образоваться первая молекула органического вещества.

Как пишет портал riafan.ru , эти компоненты нашли в межзвездных облаках газа и пыли.

Более того, облучение их ультрафиолетом позволит ускорить процесс, так как образовавшиеся простейшие сахариды впоследствии могут трансформироваться в частицы РНК.

Таким образом, ученые утверждают, в космосе может зародиться новая жизнь.