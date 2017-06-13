Истуканы острова Пасхи: новые тайны?

Новая сенсация, облетевшая социальные сети. А имеет она прямое отношение к загадке острова Пасхи, к тем самым истуканам, о которых знаем с детства. Так вот исследователи обнаружили после археологических работ, что под почвой статуи имеют продолжение. И даже находятся каменные тела с изображением узоров.

А ведь и вправду удивительно. Информации об исполинах не так уж много. Помнится, впервые о них пришлось узнать еще в пору, когда Интернета и в помине не было. Головы истуканов красовались на обложке тоненькой брошюрки, из числа издаваемых для просвещения населения нашей огромной страны, которое интересуется географией, открытиями и так далее. Так вот – только головы тогда были известны.

Кстати, истуканов почти тысяча, и считается, что они изготовлены в 1250-1500 годах. Каждая более, чем десятиметровая статуя, весит до сотни тонн. «Ученые считают, что каменные статуи могли привлекать богов, придавать силу вождям, символизировать кланы, а их создатели погибли из-за гражданской войны».

Время идет, а остров Пасхи остается, и даже есть сведения о том, что постепенно погружается в воду. Этот остров туземцы называют Рапа Нуи. Он – самый далекий от материка кусочек суши в Тихом океане, вообще, на всем Земном шаре — это самое удаленное от цивилизации место. Ученые всего мира так и не могут сказать, как на Рапа Нуи попали люди, и откуда взялись там каменные статуи. Может, с неба свалились?

Видно, так сильно хотят узнать, что не получается? Оттого даже привлекательной выглядит древняя легенда, утверждающая, что Моаи (так называют каменные изваяния) «шли» по острову Пасхи сами. Мне интересно, знал ли в свое время наш гениальный Александр Сергеевич Пушкин эту легенду? У него тоже шагал «Каменный гость», правда, один.

Однако не хочется шутить, когда осторожно рассматриваешь другие легенды. А они захватывающие: убеждают в том, что остров Пасхи – это уцелевшая часть Атлантиды. Однако не спешите опровергать. Исследователи обнаружили немало доказательств, которые как-то намекают на это и подтверждают предположения. Например, на острове есть дороги, ведущие… в океан. А как вам информация о подземных тоннелях, которые идут из пещер в неизвестном направлении?

Шагнем вновь к истуканам. Вопрос остается открытым: зачем вообще сделали громадные многотонные статуи? Почему именно построили их по острову, будто отдали команду смотреть в океан?

Есть и более глубокие вопросы. Цитируем:

«Что было такого в их письменности, что когда ее увидели первые европейцы, побывавшие на острове, стали спешно искоренять ее из местного населения, да так, что уже через сорок лет практически никто из рапануйцев не мог не только писать, но и читать принадлежавшие им домашние таблички? Можно возразить, что это было случайно и вообще очень давно был этот ХVIII-й век».

И еще:

«Почему если сейчас подойти к статуе за ограждение, человеку будет грозить тюрьма?»

Находки удивляют, но заставляют отвлечься, а мысль усмирить. Легче рассуждать об НЛО, о том, какие глаза у инопланетян и что они у нас на Земле делают? А если с небес на землю спуститься, можно сказать, что в настоящее время археологи продолжают работы, чтобы узнать какие именно послания пытались оставить для предков жители острова Пасхи, создавая Моаи.

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