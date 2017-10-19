Изучение радиационной обстановки

При проведении экологических изысканий одним из важнейших этапов является изучение объекта на предмет радиационного загрязнения различных типов. При этом уделяется внимание выявлению присутствия каких-либо прямых или косвенных угроз жизни и здоровью людей.

При обнаружении радиационной опасности на участке, строительство объекта может быть перенесено на другое место, либо проведены какие-либо мероприятия, повышающие уровень безопасности до требуемого.

Требования к проведению изысканий

Радиационная обстановка, как правило, исследуется на таких объектах, как заводы и промышленные территории, где разные виды загрязнений обусловлены самим типом производства, почвы и грунты, когда планируется создание на участке аграрных предприятий и выращивание растительных культур, а также территории, планирующиеся под застройку жилыми домами.

К компаниям, предоставляющим услуги проведения экологических изысканий в Уфе, предъявляются высочайшие требования. Вот на что следует обратить внимание прежде всего:

Компания, которая занимается экологическими и инженерно-геодезическими изысканиями, обязательно должна пройти гос.аккредитацию. У нее должны быть допуски СРО к различным типам выполняемых на объектах работ.

Другое требование — наличие в собственности компании современной высокотехнологичной техники, позволяющей проводить замеры уровня радиации безошибочно и с высокой точностью.

Собственная лаборатория — следующее непременное требование к подобным организациям.

Важен также высококвалифицированный персонал, который должен своевременно проходить необходимое обучение и владеть новейшими методами исследования.

Кроме того, важно, чтобы имеющиеся у компании измерительные приборы своевременно проходили поверку. Подробно требования к проведению радиационно-экологических работ на объектах гражданского и промышленного строительства описываются в СП 11-102-97.

Комплекс исследований

Радиационно-экологические изыскания включают в себя такие работы: маршрутная гамма-съемка, замеры дозы гамма-фона на объекте, выделение участков, где уровень радиации недопустимо высок, оценка радоноопасности на территории. Дополнительно в лабораторных условиях проводятся такие виды исследований: грунты, грунтовые воды и различные виды отложений на дне водоемов анализируются на предмет удельной активности радионуклидов.

Отдельным видом работ является мониторинг рационной обстановки, который актуален для свалок отходов, полигонов и других потенциально опасных с радиационной точки зрения участков.