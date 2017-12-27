Кабели радиочастотные : сфера применения

Радиочастотные кабели применяются для возможности создания взаимного соединения блоков и узлов радиоэлектрических аппаратов, чтобы транслировать телефонные разговоры и телепрограммы.

Телевизионная сфера использования

Очень часто кабели применяют в сфере телевизионной — это спутниковое и кабельное телевидения. Данные провода передают телевизионные сигналы.

Если использовать всего один кабель, то предоставляется возможным осуществлять в одно и то же время около трёх тысяч и больше телефон. переговоров.

Описывая конкретные сферы, где используются кабели радиочастотные, можно отметить, что они обеспечивают работу антенных фидерных, научных-исследовательских систем и заводов.

Радиоэлектроника и видеонаблюдение

Немаловажным использование радиочастотных кабелей считается в компьютерных сетях, каналах связи приборов радиоэлектроники передвижных объектов: летательные аппараты, суды и так далее.

Этот вид нашёл широкое применение во многих системах видеонаблюдения и объективного надзора, автоматических приборов и сигнализационных устройств в системе измерения, надзора и удалённого управления.

Его некоторые отдельные части могут использоваться в согласующемся и симметрирующемся типах устройств, линии по задержке, формирователе, фильтре импульсов и четвертьволновом трансформаторе.

Различные варианты радиочастотного кабеля

Кабельная компания Ампер-Сервис готова предложить различные виды радиочастотного кабеля. В зависимости от, так называемого, волнового сопротивления радиочастотные кабели бывают разными. Существуют такие виды кабеля: РК, РС, РД, РИ. Данные кабели могут быть разделены на три категории по виду изоляции:

Сплошная,

Воздушная,

Полувоздушная.

Сплошной вид изоляции — это целостное наполнение изоляционными материалами полости кабеля. Воздушный и полувоздушный виды изоляция, напротив, не заполняют полоти данными материалами.

Если описывать кабели, которые также как и радиочастотные имеют отношение к электронике, можно выделить кабели контрольные. Отличаются от радиочастотных тем, что они созданы именно для подключения к электронным агрегатам, а также приборам и сборам зажимов специальных устройств распределения.