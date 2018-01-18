Как эффективно сохранить срезки орхидей?

Чтобы понять, как хранить и транспортировать срезки цветов, стоит обратиться к труду Вечерка и Турдиева. Согласно их наблюдениям, при любом способе хранения цветы дышат, хоть и очень подавленно.

Если понизить температуру и постоянно поддерживать необходимый режим, то можно значительно снизить процесс потребления растением сахаров, который были выработаны ранее. Кроме того, с целью длительного хранения стоит правильно упаковать срезанные цветы для того, чтобы их влага не испарялась с огромной скоростью. Некоторые любители цветов помешают цветы в коробки из картона, которые в свою очередь хранятся в холодильнике. Этот способ никак нельзя назвать эффективным, ведь воздух в таких емкостях быстро становится сухим. Для орхидей специалисты рекомендуют поддерживать температуру около десяти градусов.

Советы по хранению

Скальска Ева, являясь исследователем крупного института садоводства, советует всегда следить за чистотой воды, так как без нее цветы перестают получать питательные вещества. Если вы не хотите часто закупать розы оптом , то позаботьтесь о том, чтобы растения не оказывались под воздействием такого газа, как этилен. Подобное вещество выделяется фруктами и овощами, поэтому перевозка цветов всегда должна осуществляться отдельно. Обеспечить большую сохранность может помочь специальный препарат, препятствующий увяданию растений под воздействием этилена.

Цветы лучше сохраняют свой внешний вид в прохладных помещениях. Растения, которые находятся в условиях теплого воздуха, быстро теряют влагу. Это значит, что срезки лучше помещать в холодильную камеру, так как только таким образом можно замедлить процессы дыхания и развития. Оптимальной считается температура в пределе между восемью и десятью градусами.

Люди, которые часто сталкиваются с такой деятельностью, как букет с доставкой , должны понимать, что бумага или фольга снижают испарение жидкости, что приводит к более медленной потере массы. Картонные коробки и перфорированная бумага еще лучше подходят для перевозки. При этом стоит помнить, что в коробке со срезами должно быть свободное место. Чтобы цветы не нагревались, лучше отказаться от их перевозки в любой другой таре.

Оптимальная влажность в помещении, где хранятся цветы, также играет не последнюю роль, так как из-за излишней влажности растения обрастают плесенью, а недостаток влаги приводит к их быстрому высыханию.

Нельзя часто открывать дверцу холодильника, в котором лежат цветы. Это меняет температуру в камере, что портит срезы.

После того, как цветы будут извлечены из холодильника, необходимо укоротить их на три сантиметра и поставить в емкость с водой, содержащей вещества, которые убивают бактерии.