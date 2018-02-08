Как написать кандидатскую диссертацию: с чего начать?

Главная цель кандидатской диссертации – это какое-либо научное открытие, которое должно иметь ценность для экономики в целом или народном хозяйстве. Диссертация должна стать квинтэссенцией долгого научного труда, в которой должна содержаться какая-то проблема, обоснованность важности исследования, анализ подобных на эту тему публикаций.

В диссертации должны описываться проводимые исследования, а также и полученные результаты, которые автор достигнет в ходе работы. По сути, диссертация – это фундаментальное исследование, но главным ее достоинством должно стать эффективное ее использование в практических целях. Перейдя по ссылке https://bestdiplom.kz/kupit-dissertaciju/ можно подобрать диссертацию под заказ.

Работа над кандидатской диссертацией может состоять из нескольких этапов. Первый из них – это выбор темы для научного исследования. Этап этот имеет свою важную сторону, так как нужно учитывать тот факт, что о результатах своих исследований должны быть публикации или доклады на конференциях. При изменении тематики, необходимо успевать публиковать печатные работы. Тему по ходу можно уточнять, но вот направление в исследовательском плане менять не желательно.

Следующим этапом является аналитическая работа над литературой и диссертационными исследованиями по теме диссертации. Предстоит изучить различные материалы по заданной теме, — установка проблем, поиск пробелов по данной теме.

Постановка цели, а также главная задача для исследования – это следующий этап при работе над диссертацией. После определения исследовательских проблем и задач, выясняется главная цель работы, которая сформирует правильные дальнейшие действия ученого.

Этап следующий – это работа над определением плановых научных результатов. При четком представлении будущего результата исследований, процесс его достижения будет более простым.

После этого необходимо сформировать общее видение структуры диссертации, которая должна состоят, как минимум из трех глав. Во-первых, это глава теоретическая. Во-вторых, глава о пути разрешения проблем, которые были сформулированы в первой главе. В-третьих, — это глава, где должен быть показан результат практического использования исследований.

Заканчиваются перечисленные этапы написанием диссертации. После чего ее необходимо «отшлифовать», — то есть выстраивается логическая структура диссертации и согласуются научные идеи с оценкой замечаний сведущих профильных ученых.