Как подключить унитаз к канализации?

Для того чтобы заменить унитаз без помощи специалистов, надо воспользоваться инструкцией и выполнить все работы в соответствии с планом производства работ http://vannapedia.ru можно узнать о схеме подключения унитаза к канализации.

Любые работы, связаннее с монтажом, требуют предварительной подготовки. Поэтому внимательно отнеситесь к подготовительному этапу и обеспечьте наличие:

Унитаз;

Гофра;

Лента фум;

Силиконовый герметик;

Рулетка;

Перфоратор,

Гибкие шланги;

Разводной ключ

Манжеты-уплотнители;

Отвертка;

Маркер.

На первоначальном этапе выполняется примерка, которая должна убедить вас в том, что все подборы выполнены верно. Важно помнить, что гофру не ставят в том месте, где будет наблюдаться постоянная задержка стоков вод. Далее, резиновый уплотнитель по мере необходимости хорошо смазывают герметиком и помещают в раструб. К этому уплотнителю подключают гофру.

Далее на заранее отведенное место устанавливают унитаз, проводят разметку под крепления унитаза. После подключения гофры к унитазу проверяют надежность соединения. Вылив воды в чашу, проверяют прочность соединений. Если все успешно выполнено, отсоединяют от унитаза гофру, чтобы продолжать работу.

По отметкам с помощью перфоратора выполняются отверстия для крепежа. Вставив отверстия на полученные крепежи, крепят к основанию унитаз. При этом важнее значение отводится качеству закрепления деталей. После установки унитаза надо будет смазать только внутреннюю часть гофры, после чего надеть на выходной патрубок.

В процессе производства все операции надо выполнять поэтапно, потом гибкий шланг надо подключить к бачку унитаза, по этому шлангу будет поступать в бачок вода из труб.

Прежде, чем замазать зазор между полом и унитазом, надо сесть на унитаз и проверить, не качается ли он в разные стороны. Также надо несколько раз слить воду из бачка, чтобы убедиться в герметичности всех швов. Если нет протечки воды, и унитаз ровно установлен на полу, надо герметиком замазать зазор, образующийся между основанием унитаза и напольным покрытием.