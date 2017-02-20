Как подключить унитаз к канализации?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 20, 2017 03:55

Как подключить унитаз к канализации?

Для того чтобы заменить унитаз без помощи специалистов, надо воспользоваться инструкцией и выполнить все работы в соответствии с планом производства работ http://vannapedia.ru можно узнать о схеме подключения унитаза к канализации.

Любые работы, связаннее с монтажом, требуют предварительной подготовки. Поэтому внимательно отнеситесь к подготовительному этапу и обеспечьте наличие:

  • Унитаз;
  • Гофра;
  • Лента фум;
  • Силиконовый герметик;
  • Рулетка;
  • Перфоратор,
  • Гибкие шланги;
  • Разводной ключ
  • Манжеты-уплотнители;
  • Отвертка;
  • Маркер.

На первоначальном этапе выполняется примерка, которая должна убедить вас в том, что все подборы выполнены верно. Важно помнить, что гофру не ставят в том месте, где будет наблюдаться постоянная задержка стоков вод. Далее, резиновый уплотнитель по мере необходимости хорошо смазывают герметиком и помещают в раструб. К этому уплотнителю подключают гофру.

Далее на заранее отведенное место устанавливают унитаз, проводят разметку под крепления унитаза. После подключения гофры к унитазу проверяют надежность соединения. Вылив воды в чашу, проверяют прочность соединений. Если все успешно выполнено, отсоединяют от унитаза гофру, чтобы продолжать работу.

По отметкам с помощью перфоратора выполняются отверстия для крепежа. Вставив отверстия на полученные крепежи, крепят к основанию унитаз. При этом важнее значение отводится качеству закрепления деталей. После установки унитаза надо будет смазать только внутреннюю часть гофры, после чего надеть на выходной патрубок.

В процессе производства все операции надо выполнять поэтапно, потом гибкий шланг надо подключить к бачку унитаза, по этому шлангу будет поступать в бачок вода из труб.

Прежде, чем замазать зазор между полом и унитазом, надо сесть на унитаз и проверить, не качается ли он в разные стороны. Также надо несколько раз слить воду из бачка, чтобы убедиться в герметичности всех швов. Если нет протечки воды, и унитаз ровно установлен на полу, надо герметиком замазать зазор, образующийся между основанием унитаза и напольным покрытием.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 20, 2017 03:55
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