Как посчитать емкость аккумуляторной батареи?

Емкость аккумулятора определяет количество электроэнергии, которое он передает до момента полного разряда. Иными словами, это показатель продолжительности питания, присоединенного к устройству нагрузки.

С теоретической точки зрения большая емкость агрегата способствует более длительной функциональности подключенных к нему механизмов. Измеряется этот параметр в А/ч (ампер-часах), для менее мощных – в миллиамперах часах.

Как посчитать емкость АКБ

Для правильного и длительного энергообеспечения важно выбирать соответственный аккумулятор. Сначала необходимо рассчитать вместимость батареи. Помните «железное правило»: емкость, которую будет передавать прибор, сопоставима количеству электроэнергии (Вт*ч) в источнике питания за весь период разрядки.

Предварительные расчеты можно проводить по формулам:

Если показатель энергии, к примеру, равен 1200 Вт*ч; напряжение – 12 В, то емкость получить можно просто: 1200/12 = 100 А/ч. В инструкции к аккумулятору может указываться номинальная емкость. На нее влияет много факторов: столбик термометра, максимально допустимая степень разряда (не выше 30-40% — это необслуживаемые; 20% — стартерные источники питания), тип прибора. Но здесь есть нюанс – во время быстрых потерь высокими токами изменение коэффициента допускается на более низкие значения напряжения.

В этом случае вычисление ведется так: 100 А/ч нужно будет умножить на все коэффициенты, что учитывают рабочие нюансы.

В аккумуляторах, соединенных последовательно, среднее значение выводится делением сумы всех вольтажей в системе на напряжение – 12, 24, 48, 120 В. Соединять агрегаты параллельно не стоит.

С понижением температуры – вместимость аккумуляторной батареи также падает; с повышением – срок эксплуатации агрегата понижается.

Типы аккумуляторов и их параметры

На длительность хранения накопителя значительно влияет температура в помещении, где она находится. При столбике термометра более 26°С срок службы сокращается. Долговременность действия агрегата зависит от того, в каком режиме он функционирует.

Циклический – используют в гелевых и в аккумуляторах с жидким электролитом внутри. Считается самым «жестким» способом, поскольку зависит от количества циклов заряд-разряд.

Данный тип хорош для применения в лодочных моторах, электромобилях, погрузочной технике и других. Соотношение тока и вольтажа будет приблизительно таким: ток при разряде в интенсивном темпе дает напряжение до 9,8 В; при малом токе накопитель может разрядиться за длительный термин времени при 11,5 В. Паспорт к прибору может послужить подсказкой для поиска причины проседания агрегата.

Буферный – питает электроэнергией АКБ бесперебойно. Накопителю разрядиться очень сложно. AGM свинцово-кислотного типа максимально подходят данному режиму, имеют наибольший ресурс – 600 циклов до полного разряда. Уровень качества АКБ как раз таки определяется его работой в экстремальных условиях.

При работе в данном режиме источник питания требует только присмотра за регулярностью поступления к нему энергии. При отсутствии поступления, чтобы аккумулятор не разрядить ниже нормы, лучше будет сократить энергопотребление, а наиболее выигрышный вариант — заранее рассчитать запас на такие случаи.

Запасная энергия производится только путем полного заряда и рассчитывается по формуле: Р (Вт*ч) = R (А/ч) * V (В). К примеру, АКБ средней вместимости разряжена на 30%, способна повторять 1000 циклов; при снижении на 70 % уровень снизится до 200. Для точности и перестраховки вводится коэффициент глубины разряда.

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