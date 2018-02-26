Как правильно проложить и подключить силовой кабель

mavit
Автор: mavit Февраль 26, 2018 17:00

Как правильно проложить и подключить силовой кабель

По силовым линиям идет ток нагрузки приборов, которые потребляют электрическую энергию. Сетевые и контрольные линии относятся к вспомогательными, а силовые являются главными в электроустановках. Разумеется, и требования к ним касательно монтажа и подключения будут особыми.

Перед тем, как купить кабель, необходимо составить проект. В ходе проектирования производится выбор наиболее подходящей трассы для прокладки линии с учетом имеющихся сооружений, других линий и коммуникаций, оборудования. Нужно позаботиться о том, чтобы условия эксплуатации были оптимальными и соответствовали назначению и характеристикам выбранного изделия: устойчивость к коррозии, блуждающим токам, механическим нагрузкам. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что линия будет качественно и без перебоев передавать электрический ток в течение всего периода службы.

После того, как проект готов, необходимо подготовиться к проведению электромонтажных работ. Очень важно обеспечить безопасность при прокладке и подключении силовых кабелей. Если линия будет снабжать током электроустановку рядом с другим оборудованием, то необходимо позаботиться о безопасности сотрудников, которые будут заниматься прокладкой кабеля. Чтобы не допустить поражения током, оборудование обесточивают, заземляют, а также огораживают от той зоны, где будет производиться монтаж. Кроме того, в ходе подготовки нужно согласовать электромонтажные работы, подобрать персонал для их проведения, организовать рабочее место и закупить все необходимое.

Прокладывать кабель КВВГнг(А)-FRLS или любую другую марку должны сотрудники, которые были соответствующим образом проинструктированы и получили доступ к работе. Все действия выполняются в полном соответствии проектом и тщательным соблюдением всех стандартов безопасности.

Когда кабель прокладывается на участке, где имеется несколько электроустановок, то сотрудников официально каждый раз переводят на новую территорию. Распределить персонал по различным участкам можно только, когда их руководитель готов обеспечить контроль за каждым работником. Перед началом монтажа, нужно проверить, что кабель готов к использованию, для чего выполняются испытания изделия при помощи лабораторной установки. Итоги проведенных текстов отражаются в протоколе. Если изделие пригодно для эксплуатации, можно перейти к подключению.

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mavit
Автор: mavit Февраль 26, 2018 17:00
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