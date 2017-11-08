Как в кино. Очередной конец света перенесли на 19 ноября

Александр
Автор: Александр Ноябрь 8, 2017 05:45

Наша планета находится на пороге судного дня — конспирологи омрачают своими прогнозами. Согласно их новому заявлению, 19 ноября – очередной конец света. Существуют предположения, что Земля все-таки столкнется с планетой Нибиру.

Напомним, день икс должен был состояться 23 сентября. Однако, как утверждают конспирологи, произошла ошибка в расчетах. Теперь ученые настаивают на том, что апокалипсис произойдет очень скоро.

Примечательно, что в своих пророчествах «шумеры» говорят о полном уничтожении Земли в результате столкновения с другой планетой. С той же серьезностью ученые утверждают, что у человечества есть шанс спастись в бункерах.

Кстати, слухи о страшной планете Нибиру появились в 2003 году, именно тогда она должна была врезаться в Землю. На самом деле это все придумали создатели «уток» – именно они обнаружили новую планету. Нельзя слепо верить всему.

Когда будет конец света, неизвестно никому. Фантазии не совсем здоровых людей продолжают создавать панику. Точно этого никто не сможет предсказать. Давайте жить, любить, мечтать, и не думать о том, что все закончится. Наша жизнь так интересна!

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 8, 2017 05:45
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