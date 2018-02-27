Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

В 1986 именно 20 февраля в Советском Союзе произвели запуск орбитальной научной станции «Мир», сменившей орбитальные станции «Салют». Полтора десятка лет она была единственной в мире пилотируемой космической лабораторией, в которой проводились длительные эксперименты, исследовали организм человека в космосе.
Мы с Земли смотрим на звезды, космос кажется нам чем-то невероятным, непостижимым. Но космонавты, оказавшись там, наверху, все больше думают не о звездах, а о своей Земле, как в знаменитой песне – о траве у дома. Давайте посмотрим, каким они видят голубой шар.
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володя
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Алексей Студентов
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Анна
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