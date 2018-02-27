Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Александр
Автор: Александр Февраль 27, 2018 17:45

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

В 1986 именно 20 февраля в Советском Союзе произвели запуск орбитальной научной станции «Мир», сменившей орбитальные станции «Салют». Полтора десятка лет она была единственной в мире пилотируемой космической лабораторией, в которой проводились длительные эксперименты, исследовали организм человека в космосе. 

Мы с Земли смотрим на звезды, космос кажется нам чем-то невероятным, непостижимым. Но космонавты, оказавшись там, наверху, все больше думают не о звездах, а о своей Земле, как в знаменитой песне – о траве у дома. Давайте посмотрим, каким они видят голубой шар. 

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

Как выглядит Земля из космоса. 10 фото

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Александр
Автор: Александр Февраль 27, 2018 17:45
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