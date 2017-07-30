Как выполняется проект солнечной электростанции

Такая серьезная задача, как строительство солнечной энергоустановки, для успешного решения требует исключительно профессионального подхода. Предварительные просчеты для приблизительной оценки величины капитальных затрат можно сделать и при помощи несложного онлайн «калькулятора», который есть на многих специализированных сайтах. Однако в случае, если решение о строительстве будет окончательно принято, следующим этапом станет проект солнечной электростанции. Он разрабатывается на основе расчетов и компьютерного виртуального моделирования, при которых учитывается совокупность абсолютно всех факторов, которые могут повлиять на уровень энергоотдачи фотоэлектрических панелей. Стоит отметить, что проект нужен не только для того, чтобы на строительство разрешение получить – в ходе его выполнения прорабатываются различные варианты комплектации оборудования и выбирается наиболее оптимальный по своим характеристикам. Также в проекте даются указания по правильному монтажу и ориентации солнечных панелей, схемы подключения инверторов, трансформаторных подстанций и прокладки кабельных трасс для присоединения к энергосети.

Профессиональный подход – проект солнечной электростанции

Для выполнения расчетов специалисты используют мощные программные комплексы профессионального уровня, наиболее популярным из которых является Helioscope. Используя географические данные о конкретном участке строительства из Google Earth, а также метеорологическую информацию из соответствующих баз данных, создается идеально точная виртуальная модель, в полной мере воссоздающая реальные условия эксплуатации энергоустановки. Ведь уровень солнечной инсоляции в разных регионах существенно отличается, да и рельеф местности тоже вносит свои поправки, а расположенные по соседству сооружения или же просто высокие деревья могут частично затенять солнечные панели, тем самым снижая их энергоотдачу. После выбора оптимальных параметров комплекс сохраняет готовую трехмерную модель для передачи ее в любую из систем САПР, к примеру, AutoCAD или Компас для окончательного оформления проектной документации. Теперь смело можно приступать к реализации проекта, не опасаясь того, что расчеты могут неточными оказаться. Закажите специалистам «РЕНТЕХНО» расчеты и проект солнечной электростанции, если Вы решили инвестировать в альтернативную энергетику и желаете гарантированно получить именно такой результат, на который рассчитывали в своих планах.